Участок фиолетовой ветки московского метро откроют раньше срока

Москва, 25 мая. Отрезок Таганско-Кранопресненской линии столичного метро откроют раньше срока. Три станции фиолетовой ветки были недоступны для пассажиров в связи со строительством новой Некрасовской линии.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что работы идут с опережением графика. Именно поэтому станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» планируют открыть уже вечером 25 мая. Ранее закрытый участок фиолетовой линии собирались запустить утром в воскресенье.

Первые четыре станции Некрасовской линии, в связи со строительством которой закрывали отрезок Таганско-Кранопресненской ветки, начнут работу в июне 2019 года. Сейчас ведется обкатка путей поездами подземки.