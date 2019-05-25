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Участок фиолетовой ветки московского метро откроют раньше срока

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Участок фиолетовой ветки московского метро откроют раньше срока

Москва, 25 мая. Отрезок Таганско-Кранопресненской линии столичного метро откроют раньше срока. Три станции фиолетовой ветки были недоступны для пассажиров в связи со строительством новой Некрасовской линии.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что работы идут с опережением графика. Именно поэтому станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» планируют открыть уже вечером 25 мая. Ранее закрытый участок фиолетовой линии собирались запустить утром в воскресенье.

Первые четыре станции Некрасовской линии, в связи со строительством которой закрывали отрезок Таганско-Кранопресненской ветки, начнут работу в июне 2019 года. Сейчас ведется обкатка путей поездами подземки.

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Автор: Василиса Бойко
Источник: Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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