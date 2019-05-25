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Жительница Подмосковья избила и покусала полицейских

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Жительница Подмосковья избила и покусала полицейских

Москва, 25 мая. Жительница Подмосковья напала на двух сотрудников правоохранительных органов в отделении полиции городского округа Ивантеевка. Об этом говорится на официальном сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

Инцидент, по данным ведомства, произошел 22 мая. Как именно в отделении полиции оказалась 32-летняя подозреваемая, в сообщении не указывается. 

Известно, что женщина напала на полицейских, находившихся при исполнении ими должностных обязанностей, избила их и покусала. В результате участковый получил сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей и раны, сотрудник патрульно-постовой службы также пострадал.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Женщину отпустили под подписку о невыезде. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно о состоянии полицейского, раненного в Туле. Он находится в больнице после нападения неизвестных злоумышленников, которые завладели табельным оружием стража порядка и несколько раз выстрелили в него. После преступники бросили пистолет и скрылись.

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: ГСУ СК РФ по Московской области
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