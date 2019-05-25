Собянин поздравил артиста Калягина с днем рождения

Москва, 25 мая. Глава Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста России Александра Калягина с днем рождения. 25 мая заслуженному актеру и режиссеру исполнилось 77 лет.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы, Собянин отметил, что Александр Калягин на протяжении многих лет вносит значительный вклад в развитие искусства нашей страны и популяризацию театра. Мэр столицы подчеркнул, что блистательные работы актера снискали любовь зрителей в России и других странах. Кроме того, Собянин подчеркнул, что поставленные Калягиным спектакли обогащают театральную жизнь Москвы.

«Благодаря Вашему педагогическому таланту ярко заявила о себе на сцене и экране целая плеяда молодых мастеров», — написал глава столицы.

Александр Калягин родился в 1942 году поселке Малмыж Кировской области. В 1965 году он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, а затем был принят в труппу Театра на Таганке. В разные годы Калягин играл в «Современнике» и МХАТе. В последнем он прослужил 20 лет.

В 1992 году Калягин создал собственный театр Et Cetera, которым руководит до сих пор. Актер снимался в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и многих других.