Мошенник из Москвы украл 20 млн рублей и изменил внешность, но все равно попался

Москва, 24 мая. Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали предполагаемого мошенника, который сделал пластическую операцию после хищения денег. Мужчина и его супруга присвоили 20 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, 29-летняя женщина-предприниматель и ее 56-летний супруг похищали деньги со счетов различных фирм. Они обращались в арбитражные суды с поддельными документами и взыскивали с организаций задолженность за оплату услуг по подбору кадров, которых на самом деле не оказывали. Деньги «отмывались» через подставные фирмы и лицевые счета граждан, ведущих незаконную деятельность.

Чтобы скрыться от полиции, предполагаемый преступник сделал пластическую операцию и изменил внешность. Однако эти меры не помогли, и супругов задержали в Подмосковье. По решению суда, мужчина заключен под стражу, а женщина находится под домашним арестом.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В рамках расследования полицейские провели 10 обысков в столице, Московской области и городе Сарове Нижегородской области по местам проживания фигурантов и лиц, которые могли быть причастны к совершению преступления. Были изъяты поддельные документы, печати различных организаций, мобильные телефоны, множество сим-карт и персональные компьютеры.