Движение в районе Волоколамского шоссе в Москве ограничили до конца лета

Москва, 22 мая. Движение на четырех участках, расположенных рядом с Волоколамским шоссе в Москве, ограничили до 27 августа. Затруднения связаны с прокладкой инженерных сетей, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Для удобства автомобилистов ограничения движения разбили на несколько этапов. Первыми двумя участками станут Волоколамский проезд в районе дома №3, корпус 1, и в районе дома №5, корпус 1. Здесь ограничено движение по одной полосе. Изменения будут действовать круглосуточно с 20 мая по 30 июня.

Третий участок, которого коснутся ограничения — проезд Стратонавтов в районе дома №13. С 20 мая по 21 июня здесь круглосуточно ограничено движение по одной полосе. При этом на участке обустроят временные уширения. С 21 июня по 26 июля автомобилистам будут недоступны две полосы. В этот период также обустроят временные уширения.

Четвертый участок располагается в проезде Стратонавтов в районе дома №10, корпус 2, строение 1. С 21 по 23 мая с 01.30 до 05.30 здесь перекрыта одна полоса. В эти же часы для автомобилистов частично будет недоступна еще одна полоса с 26 мая по 2 июня. С 13 июля по 16 августа одну полосу на данном участке закроют полностью, но при этом обустроят временные уширения. С 26 по 31 июля автомобилисты круглосуточно не смогут проехать по одной полосе. С 16 по 17 августа круглосуточно будет частично перекрыто движение еще по одной полосе, сообщает РИАМО.

Ранее стало известно, что в Москве частично ограничили движение на Третьем транспортном кольце. Ограничения будут действовать до 15 августа.