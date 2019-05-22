Собянин пригласил москвичей на празднование пятилетия «Активного гражданина»

Москва, 22 мая. Глава Москвы Сергей Собянин пригласил горожан на празднование пятилетия проекта «Активный гражданин». Соответствующее сообщение он разместил в своем Twitter-аккаунте.

Мэр столицы написал, что праздничные мероприятия пройдут 1 и 2 июня. К юбилею «Активного гражданина» подготовили 13 площадок по всей Москве. Главные торжества состоятся в Парке Горького. Сергей Собянин сообщил, что гостей и жителей столицы в честь юбилея проекта ждут выступления российских звезд.

Проекту #АктивныйГражданин пять лет. 1 и 2 июня отметим это событие со звездами российской сцены. Готовим 13 площадок по всей Москве, главное место встречи - #ПаркГорького. Приходите, будет много интересного. #5летАГ https://t.co/6ZLGsAFW0m — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 22, 2019

Проект «Активный гражданин» является площадкой для проведения среди москвичей электронных голосований по вопросам развития столицы. Сейчас система насчитывает 2 245 239 участников. Итоги голосования горожан реализуются в виде принятия законов и постановлений или в форме ведомственных решений, сообщает РИАМО. Так, благодаря проекту «Активный гражданин» в Москве запретили продажу алкогольных энергетиков, повысили экологический класс автобусов и утвердили проекты благоустройства нескольких парков.