Восстановлено движение на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро Москвы
Москва, 21 мая. Движение поездов на Большой кольцевой линии столичного метро возобновлено после того, как три поезда застряли в тоннеле. Как сообщает пресс-служба подземки, поезда ходят челночно на двух участках кольца.
Как сообщили в метро Москвы, «открыты на вход все станции Большой кольцевой и Солнцевской линий, кроме станции «Деловой центр».
Движение открыто на участках «Шелепиха» — «ЦСКА» и «ЦСКА» — «Савеловская». Уточняется, что интервалы между поездами на данном участке увеличены, а поезда ходят челночно: только по одному пути.
На данный момент не восстановлено движение поездом на участках «Шелепиха» — «Парк Победы» и «Шелепиха» — «Деловой центр».
По данным московских СМИ, вход на станцию «Полежаевская» временно будет бесплатным. Это касается всех без исключения людей, не только для тех, кто стоял в тоннеле.
Пассажиры последнего поезда, остановленного в тоннеле, уже на станции pic.twitter.com/kbAUkhnVQ1— Московское метро (@MetroOperativno) May 21, 2019
Во вторник на перегоне «Шелепиха» — «Хорошевская» произошла остановка трех составов метропоездов. По предварительным данным, инцидент в метро произошел из-за потери напряжения в контактной рельсе.
Как сообщало Федеральное агентство новостей, всех пассажиров уже вывели на станции.
Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался.— Московское метро (@MetroOperativno) May 21, 2019