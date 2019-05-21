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Восстановлено движение на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро Москвы

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Восстановлено движение на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро Москвы

Москва, 21 мая. Движение поездов на Большой кольцевой линии столичного метро возобновлено после того, как три поезда застряли в тоннеле. Как сообщает пресс-служба подземки, поезда ходят челночно на двух участках кольца. 

Как сообщили в метро Москвы, «открыты на вход все станции Большой кольцевой и Солнцевской линий, кроме станции «Деловой центр».

Движение открыто на участках «Шелепиха» — «ЦСКА» и «ЦСКА» — «Савеловская». Уточняется, что интервалы между поездами на данном участке увеличены, а поезда ходят челночно: только по одному пути.

На данный момент не восстановлено движение поездом на участках «Шелепиха» — «Парк Победы» и «Шелепиха» — «Деловой центр».

По данным московских СМИ, вход на станцию «Полежаевская» временно будет бесплатным. Это касается всех без исключения людей, не только для тех, кто стоял в тоннеле.

Во вторник на перегоне «Шелепиха» — «Хорошевская» произошла остановка трех составов метропоездов. По предварительным данным, инцидент в метро произошел из-за потери напряжения в контактной рельсе. 

Как сообщало Федеральное агентство новостей, всех пассажиров уже вывели на станции.

Автор: Олеся Волкова
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