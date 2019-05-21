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Названы сроки восстановления движения в московском метро

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Названы сроки восстановления движения в московском метро

Москва, 21 мая. Движение поездов в столичном метро после произошедшего сбоя будет полностью восстановлено в течение полутора часов, заявил журналистам заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Ликсутов уточнил, что в трех поездах, застрявших во вторник в тоннеле, оказался 1041 пассажир. Всех их уже вывезли на платформы вспомогательным составом. Специалисты приступили к ремонтным работам, которые должны завершиться в течение полутора часов.

Заммэра рассказал подробности эвакуации пассажиров. По его словам, в первую очередь, необходимо было снять напряжение и убедиться, что пассажирам ничего не угрожает. 

«После того, как все эти выводы были сделаны, обследования были сделаны, подвижной состав резервный был подан и, соответственно, пассажиры были вывезены», — рассказал Ликсутов.

Как сообщает источник ТАСС, из первого состава было эвакуировано более 300 человек, из второго — 462 человека, еще около 400 человек из третьего поезда.

Во вторник на перегоне «Шелепиха» — «Хорошевская» произошла остановка трех составов метропоездов. В связи с ЧП на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции «Раменки» до станции «Хорошевская» отсутствует движение поездов. Станции «Савеловская», «Петровский парк» и «Шелепиха» Большой кольцевой линии московского метро закрыты для входа. 

Как сообщало Федеральное агентство новостей, всех пассажиров уже вывели на станции.

«Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался», — подытожили в пресс-службе Московского метрополитена.

Напомним, по данным подземки, инцидент в метро произошел из-за потери напряжения в контактной рельсе. 

Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
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