Подмосковные дачники рассказали, как избавиться от борщевика

Москва, 21 мая. Председатель союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин рассказал, как можно полностью уничтожить борщевик. Чтобы избавиться от растения, придется скосить его четыре раза.

Никита Чаплин отметил, что при борьбе с борщевиком есть два варианта: можно скашивать растение, не давая ему цвести, либо индивидуально его опрыскивать. Однако скашивание является предпочтительным способом.

Борщевик нужно скосить четыре раза. Есть вероятность, что на следующий год он не вырастет. В противном случае придется скосить борщевик четыре раза на второй год.

«На третий год — последний покос», — заключил Никита Чаплин.

Председатель союза дачников Подмосковья рассказал, что первые ростки борщевика появляются в конце мая. Вторые ростки можно заметить в конце июня. В третий раз борщевик прорастет в конце августа. Растение необходимо косить на каждом этапе цветения. Никита Чаплин отмечает, что для работы с борщевиком необходима правильная экипировка: чтобы не получить ожоги, следует надеть маску и перчатки.

Отметим, что с 1 ноября 2018 года вступила в силу статья закона, которая предусматривает административную ответственность для дачников Московской области, отказывающихся уничтожать борщевик. За нарушение предусмотрены штрафы для юридических лиц в размере от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, а для физических лиц — от 2 до 5 тысяч рублей.

Напомним, борщевик вызывает ожоги кожных покровов, при этом при прикосновении к растению не возникает неприятных ощущений. Также борщевик является сильным аллергеном и обладает резким запахом, похожим на керосин. Попадание сока растения в глаза может привести к слепоте.