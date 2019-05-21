Гендиректор «Локомотива» подвел итоги показа финала «Игры престолов» на «РЖД-Арене»

Москва, 21 мая. ФК «Локомотив» и сервис «Амедиатека» организовали показ заключительного эпизода культового сериала «Игра престолов» на стадионе «РЖД-Арена» в Москве. Генеральный директор футбольного клуба Василий Кикнадзе подвел итоги мероприятия и рассказал о перспективах проведения на стадионе событий, не относящихся к спорту.

Показ финальной серии «Игры престолов» на «РЖД-Арене» состоялся 20 мая. Мероприятие посетили десять тысяч зрителей. Василий Кикнадзе отметил, что трансляция заключительного эпизода киносаги является, наверное, самым крупным событием на стадионе с 2016 года. Гендиректор «Локомотива» подчеркнул, что в результате начнется работа по более интенсивному использованию «РЖД-Арены». Также он сообщил, что при регулярных событиях можно расширить круг посетителей стадиона.

«Ненавижу слово «хайп», и никогда при принятии решения не руководствовался, как вы говорите, степенью хайповости мероприятия», — прокомментировал Кикнадзе показ «Игры престолов».

Гендиректор «Локомотива» подчеркнул, что данный проект обсуждался представителями футбольного клуба и сервиса «Амедиатека» еще в прошлом году.

«И это выполнение тех обязательств, которые мы приняли на себя. На мой взгляд, это удачно вышло, получилось хорошо», — подчеркнул Кикнадзе.

Также гендиректор «Локомотива» отметил, что проводимые на стадионе мероприятия позволяют создать программу выходного дня для футбольных болельщиков. В последнее время на площадке перед «РЖД-Ареной» за несколько часов до матча с участием «железнодорожников» выступают известные артисты, например, Дмитрий Маликов, Диана Арбенина, L'One и «Тараканы».

Кикнадзе не считает, что такие концерты привлекают на стадион людей, которые хотят просто послушать музыку.

«Но точно таким образом мы помогаем сформировать программу выходного дня для многих наших болельщиков, потому что мы даем возможность не только прийти на матч, но и перекусить, и послушать музыку, и прийти заранее на арену», — сообщил гендиректор «Локомотива» телеканалу «360».

Также он добавил, что сейчас клуб рассматривает возможность организации концертов на «РЖД-Арене». Кикнадзе отметил, что различные мероприятия формируют традицию похода на стадион.