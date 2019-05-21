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Пассажиров, застрявших в тоннеле московского метро, вывели на платформы

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Пассажиров застрявших в тоннеле московского метро поездов вывели на платформы

Москва, 21 мая. Сотрудники столичного метро вывели на платформы пассажиров трех поездов, застрявших в тоннеле между станциями «Парк Победы» и «Савеловская».

Как сообщает пресс-служба подземки, в тоннеле вечером во вторник застряли три поезда. Движение было перекрыто от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская». Для входа пассажиров оказались закрыты станции «Савеловская» Большой кольцевой линии, «Петровский парк» и «Шелепиха».

«Сейчас в тоннеле три поезда. Мы работаем над сцепом этих составов. Угрозы безопасности нет. Приносим извинения. Стараемся работать быстрее», — сообщили в подземке.

Очевидцы рассказали Федеральному агентству новостей, что три поезда застряли в тоннеле на желтой ветке между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская». Внутри составов находятся тысячи пассажиров. В метро ждут поезд для буксировки застрявших составов.

В СМИ появились сообщения, что в тоннеле зафиксировано задымление. Однако в пресс-службе Московского метрополитена данную информацию опровергли.

«Еще раз уточняем: никакого задымления нет, угрозы для пассажиров также нет. Основная причина — потеря напряжения в контактной рельсе. Ремонтные службы метро уже работают над устранением», — говорится в сообщении пресс-службы.

За пассажирами отправили исправный поезд. Около 21.15 исправный состав отправился за пассажирами третьего, последнего обесточенного поезда.  

В связи с ситуацией в Москве запустили бесплатные автобусы, который курсируют по маршруту: метро «Шелепиха» — метро «Полежаевская» — метро «ЦСКА» — метро «Динамо».

Автор: Олеся Волкова
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