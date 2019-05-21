Памятник Кобзону торжественно открыли в Москве

Москва, 21 мая. Память заслуженного исполнителя Иосифа Кобзона увековечили в Москве. Перед Институтом театрального искусства имени мэтра установили бюст артиста.

На торжественное открытие памятника, которое состоялось 21 мая, пришли родственники, друзья, коллеги и поклонники Иосифа Кобзона. Даже случайные прохожие останавливались, чтобы послушать музыку, которая звучала на мероприятии.

На открытии бюста присутствовали студенты Института театрального искусства. Великий артист был не просто президентом вуза, но и его художественным руководителем. Иосиф Кобзон преподавал здесь вокал. Педагогов и студентов института в шутку называют «кобзоновцами», но они с гордостью принимают прозвище.

«Я хочу поблагодарить всех пришедших, пожелать удачи студентам. Я уверена, что Иосиф Давыдович будет являться для них вечным примером», — сказала вдова мэтра Нелли Кобзон, обратившись к гостям мероприятия.

Она разрезала ленту у бюста под громкие овации. После этого в небо поднялись воздушные шары в форме белых голубей.

Одна из студенток института рассказала, что очень гордится обучением в институте имени Кобзона. Девушка считает мэтра человеком-историей, который стал не просто музыкантом, но и великим деятелем, помогающим многим людям.

«То, что здесь установили его бюст, по-моему, очень важно — теперь каждый раз, входя в институт, мы будем снова и снова вспоминать его и пытаться хоть отчасти стать такими же мастерами, как он», — рассказала студентка «Вечерней Москве».

Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года после продолжительной болезни. Артист не дожил 12 дней до своего 81-го дня рождения. Кобзон похоронен в иудейской части Востряковского кладбища Москвы.