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Три поезда с пассажирами застряли на Солнцевской линии московского метро

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Три поезда с пассажирами застряли на Солнцевской линии московского метро

Москва, 21 мая. Три поезда застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская». Об этом Федеральному агентству новостей сообщили очевидцы.

По последним данным, движения на участке нет уже больше полутора часов. В вагонах поездов находятся пассажиры, угрозы для их жизни нет.

Известно, что остановка составов произошла около 18.45 по московскому времени из-за технической неисправности. В настоящее время ожидается поезд для буксировки сломавшихся составов. Если в кратчайшие сроки сделать этого не удастся, то необходимо будет выводить людей по тоннелю.

Автор: Сергей Петров
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