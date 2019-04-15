Депутат Мособлдумы хочет запретить магазинам выдачу бесплатных пакетов

Москва, 15 апреля. Председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова выступила за запрет выдачи бесплатных пакетов в магазинах. По мнению депутата, данная мера станет первым шагом на пути к отказу от пластиковых мешков.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил полностью запретить пластиковые пакеты в России в 2025 году. Парламентарий отметил, что данный вид мусора очень долго разлагается и наносит непоправимый вред окружающей среде. Алла Полякова поддерживает решение Власова, но считает, что отказываться от пакетов нужно постепенно.

«Многие зарубежные страны шли к этому решению десятки лет. Думаю, что, во-первых, нужно, как и в европейских странах, начать с того, чтобы на государственном уровне запретить супермаркетам раздавать любые пакеты бесплатно», — сказала депутат Мособлдумы.

Полякова также рекомендует повысить цены на пластиковые пакеты и предлагать покупателям супермаркетов тканевые и бумажные мешки, поддающиеся переработке.

«Пока такие инициативы исходят от самих торговых сетей, а нужно решение централизованное, на государственном уровне», — сказала председатель комитета по экологии и природопользованию.

Также Полякова отметила, что запрет на использование пластика нужно вводить в государственных структурах. Председатель подмосковного комитета по экологии рассказала, что по инициативе председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова в региональном парламенте с этого года не пользуются одноразовыми пакетами и посудой, сообщает РИАМО.