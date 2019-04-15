Сотрудники Московского зоопарка напомнили о вреде подкармливания животных

Москва, 15 апреля. Сотрудники Московского зоопарка напомнили посетителям об опасностях, которые несет подкармливание животных. Отклонения от режима питания наносят вред здоровью зверей, сообщается на странице зоопарка в Facebook.

Для каждого обитателя Московского зоопарка разработан специальный рацион, который содержит все необходимые животному вещества и микроэлементы. Сотрудники дают зверям полезные лакомства. Кроме того, кормление животных происходит по часам, а нарушение распорядка приема пищи негативно сказывается на самочувствии обитателей зоопарка.

Даже маленький кусочек еды, брошенный в вольер посетителем, может нанести непоправимый вред здоровью животного. У зверей нарушается обмен веществ, обитатели зоопарка болеют, теряют шерсть и обоняние. Также звери могут набирать лишний вес или, наоборот, худеть.

Сотрудники Московского зоопарка призывают посетителей не только не кормить животных самим, но и делать замечания другим гостям, если те бросают еду в вольеры, сообщает РИАМО. Также свидетели нарушения могут рассказать об этом работникам зоопарка.

Ранее сотрудники столичного зоопарка рассказали о рационе медведей, вышедших из зимней спячки. После пробуждения звери употребляли преимущественно растительную пищу.