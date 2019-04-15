Росгвардеец задержал в Подмосковье злоумышленника с ножом

Москва, 15 апреля. На сотрудника столичной вневедомственной охраны Росгвардии напали в воскресенье в подмосковном Ногинске, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сосед по дому набросился на росгвардейца на улице, когда тот выгуливал собаку, и ударил его ножом в живот. Несмотря на полученное ранение, сотрудник Росгвардии обезвредил нападавшего и удерживал его до прибытия полиции и скорой помощи.

Задержанный злоумышленник передан прибывшим сотрудникам полиции, раненый сотрудник Росгвардии — госпитализирован в городскую больницу и прооперирован. Дальнейшее лечение сотрудника будет проводиться в ведомственном госпитале.

Как сообщили ФАН в пресс-службе Центрального округа ведомства, мотивом нападения на росгвардейца стала личная неприязнь со стороны соседа.