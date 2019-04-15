Собянин поздравил Пугачеву с 70-летним юбилеем

Москва, 15 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил советскую и российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву с юбилеем. Народной артистке СССР сегодня исполнилось 70 лет.

Поздравление, адресованное Пугачевой, глава столицы разместил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Собянин назвал певицу яркой, одаренной и по-настоящему народной артисткой.

«Песни Аллы Борисовны всегда достигают цели — сердца слушателя», — написал мэр Москвы.

Также Сергей Собянин пожелал Примадонне российской эстрады здоровья, благополучия, любви и тепла в доме, сообщает «Вечерняя Москва».

Алла Борисовна Пугачева начала профессиональную карьеру в 1969 году. Певица записала 20 сольных пластинок, а ее репертуар включает свыше 500 песен на разных языках. Артистка до сих пор принимает участие в концертах и различных телепередачах.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Пугачеву эталоном профессионализма. Глава страны отметил значимый личный вклад певицы в развитие отечественного музыкального искусства.