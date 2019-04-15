Синоптики пообещали москвичам сухую и теплую погоду до пятницы

Москва, 15 апреля. Жителей и гостей Москвы ждет сухая и теплая погода до конца рабочей недели. Температура воздуха в столице поднимется до +13 градусов, рассказали в центре погоды «Фобос».

Метеоусловия в Москве улучшатся благодаря распространению циклона с северо-запада. Уже сегодня столбики столичных термометров поднимутся до +12 градусов. В ночь на вторник ожидается похолодание до 0 градусов по Москве и до -3 по области. Но уже днем температура будет находиться в диапазоне от +8 до +13 градусов. Во вторник в столичном регионе установится малооблачная и сухая погода.

Облака снова окажутся над Москвой в среду, но уже к концу рабочей недели в городе снова будет солнечно. В середине недели температура воздуха в столице составит от +8 до +10 градусов, а в области — от +7 до +12 градусов. В пятницу антициклон вернет москвичам более теплую погоду. В последний день рабочей недели термометры в столице покажут от +11 до +13 градусов, а в Подмосковье — от +9 до +14 градусов.

Ранее синоптики предупредили москвичей о возвращении снегопадов. Жители столицы должны быть готовы к снегу даже на майские праздники.