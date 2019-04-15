Синоптики рассказали о возвращении снегопадов в Москву

Москва, 15 апреля. Снегопады могут вернуться в столицу вплоть до наступления мая. Об этом рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Ученый отметил, что такое природное явление укладывается в норму. Причиной весенних снегопадов является вторжение холодного воздуха из Арктики, где очень сильны контрасты воздушных масс, сообщил климатолог. Жители и гости столицы должны быть готовы к снегу даже на майские праздники.

Владимир Семенов также отметил, что апрель в столице проходит без резких аномальных погодных явлений. Ученый добавил, что за последние 35-40 лет температура в Москве весной повысилась в среднем на 1,5-2 градуса, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее синоптики рассказали о похолодании в центральной части России. Ночью в столице в середине недели температура воздуха может опуститься до отрицательных значений.