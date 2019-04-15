Внук экс-директора «АвтоВАЗа» стал виновником смертельного ДТП в Москве

Москва, 15 апреля. Внук бывшего директора «АвтоВАЗа» и почетного гражданина Тольятти Николая Ляченкова стал виновником смертельного ДТП. Страшная авария произошла в ночь на 13 апреля в районе Воробьевых гор в Москве.

Егор Ляченков, находящийся за рулем каршерингового автомобиля Mercedes, на большой скорости протаранил Hyundai Solaris. 19-летний парень проехал на красный сигнал светофора. Водитель корейской машины скончался на месте аварии. Также в ДТП пострадала пассажирка Mercedes, у которой диагностировали перелом руки. Сам виновник травм не получил.

Молодой человек не пытался скрыться с места аварии, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. По словам очевидцев, парень находился в состоянии наркотического опьянения и вел себя неадекватно. Сейчас Егор Ляченков задержан и дает показания, сообщает KP.RU. За смертельную аварию, совершенную под действием алкоголя или наркотиков, молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы.