Женский форум «Искусство быть первой» стартовал в Москве

Москва, 15 апреля. Главный женский форум России Synergy Woman Forum «Искусство быть первой» начался в Москве. Спикерами мероприятия стали спортсменка Ляйсан Утяшева, писатель и бизнес-тренер Ирина Хакамада и актриса Рената Литвинова, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Программа форума «Искусство быть первой» посвящена важным и актуальным женским вопросам. Спикеры расскажут о совмещении карьеры и отношений, развитии личного бренда и поддержании физического и эмоционального здоровья.

«То, что в наше время женщина хочет построить успешную бизнес-карьеру, при этом быть хорошей женой и матерью, и ещё получать удовольствие от жизни — это естественно», — отмечает Ирина Хакамада.

Писатель и бизнес-тренер рассказала, что совмещать карьеру и личную жизнь легко, если следовать правилу «я могу, и у меня получится».

«Любить себя. Сделать себя центром своей жизни. Если вы считаете, что это невозможно, то у вас ничего не выйдет», — подчеркнула Ирина Хакамада.

Также бизнес-тренер сообщила, что женщины должны овладевать инструментом тайм-менеджмента.