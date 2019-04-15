Женский форум «Искусство быть первой» стартовал в Москве
Москва, 15 апреля. Главный женский форум России Synergy Woman Forum «Искусство быть первой» начался в Москве. Спикерами мероприятия стали спортсменка Ляйсан Утяшева, писатель и бизнес-тренер Ирина Хакамада и актриса Рената Литвинова, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
Программа форума «Искусство быть первой» посвящена важным и актуальным женским вопросам. Спикеры расскажут о совмещении карьеры и отношений, развитии личного бренда и поддержании физического и эмоционального здоровья.
«То, что в наше время женщина хочет построить успешную бизнес-карьеру, при этом быть хорошей женой и матерью, и ещё получать удовольствие от жизни — это естественно», — отмечает Ирина Хакамада.
Писатель и бизнес-тренер рассказала, что совмещать карьеру и личную жизнь легко, если следовать правилу «я могу, и у меня получится».
«Любить себя. Сделать себя центром своей жизни. Если вы считаете, что это невозможно, то у вас ничего не выйдет», — подчеркнула Ирина Хакамада.
Также бизнес-тренер сообщила, что женщины должны овладевать инструментом тайм-менеджмента.
«Если вы накладываете тайм-менеджмент на свою уверенность, что вы все можете, то у вас все получится», — заверила Ирина Хакамада.