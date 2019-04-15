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Житель Щелково в пьяной ссоре зарезал родного брата

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Житель Щелково в пьяной ссоре зарезал родного брата

Москва, 15 апреля. Житель подмосковного Щелково зарезал собственного брата в ходе пьяной ссоры. Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов.

Тело мужчины 1951 года рождения было обнаружено накануне ночью в квартире одного из домов, расположенных по Сиреневой улице. Предполагаемой причиной смерти стало проникающее колото-резаное ранение грудной клетки.

По подозрению в убийстве сотрудники полиции задержали родного брата погибшего. Мужчина 1959 года рождения был доставлен в следственный отдел по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области. Преступление было совершено в ходе конфликта между братьями, возникшего во время распития алкоголя, сообщает РИАМО со ссылкой на сотрудника пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Автор: Василиса Бойко
Источник: РИАМО
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