Теплая погода без осадков ожидает москвичей в понедельник

Москва, 15 апреля. Жителей и гостей столицы ожидает теплая погода в первый день рабочей недели. Температура воздуха в Москве поднимется до +12 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, осадков в столице в понедельник не будет. В Москве установится облачная погода с временными прояснениями. Минимальный показатель термометров днем составит +10 градусов.

Также в столице в понедельник будет дуть северо-восточный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики рассказали о резком похолодании, которое ждет жителей центральной части России на этой неделе. В Москве температура воздуха ночью может опуститься до отрицательных значений.