Москва окончательно перешла на цифровое телевещание

Москва, 15 апреля. Москва закончила переход на цифровое вещание. Аналоговое телевидение в столице осталось в прошлом.

Москва вошла во вторую волну общероссийского перехода на новый тип сигнала. В декабре прошлого года на цифровое вещание перешла Тверская область, а в феврале 2019 года новшество испытали жители еще семи регионов. Благодаря переходу на цифровое вещание телезрители получат доступ к трансляции 20 каналов в высоком качестве без подключения дополнительных платных пакетов.

Чтобы оценить преимущества цифрового вещания, москвичам, которые не подключены к кабельному телевидению, нужно просто перенастроить телевизоры, выпущенные после 2012 года, с помощью пульта. Для более старой техники понадобится приставка. Льготные категории граждан могут оформить компенсацию за покупку этой приставки. С начала года подобную выплату получили уже 466 москвичей, а общий объем помощи составил около 700 тысяч рублей. Для тех жителей столицы, которые не успели 15 апреля перенастроить телевизоры, еще три недели будет демонстрироваться аналоговый видеоролик с подробной инструкцией по переходу на «цифру».

4,8 миллиона москвичей, которые уже подключены к кабельному вещанию, не заметят перехода. Однако в столице все еще остаются люди, которые до сих пор смотрели телепрограммы в аналоговом качестве. Также нововведение оценят дачники. По данным столичного департамента информационных технологий, около 1,6 миллиона москвичей регулярно выезжают за город.

Ранее сообщалось, что помогать настроить телевизоры жителям регионов, переходящих на цифровое вещание, будут волонтеры. Также работает горячая линия, созданная специально для консультаций по данному вопросу. Номер справочной службы в Москве — 8(495)777-77-77.