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Фанаты ФК «Динамо» расписали стену Цоя в Москве

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Фанаты ФК «Динамо» расписали стену Цоя в Москве

Москва, 14 апреля. Болельщики московского ФК «Динамо» отметились на легендарной стене Виктора Цоя, где собираются поклонники творчества музыканта.

Фанаты пришли на Старый Арбат незадолго до матча с ФК «Краснодар». Они написали на стене огромными буквами: «Перемен требуют наши сердца». На официальной странице клуба в Instagram появилась соответствующая запись.

ФК «Динамо» выразил надежду на благоприятный исход встречи с командой из Краснодара. В клубе считают, что поддержка фанатов может помочь футболистам выиграть.

Ранее сообщалось, что в случае ухода игрока Шарля Каборе руководство ФК «Краснодар» рассматривает нескольких кандидатов на замену. Вероятным кандидатом считается полузащитник «Динамо» Самба Соу. 

Автор: Ирина Селезнева
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