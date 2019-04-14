Лодка с рыбаками перевернулась на пруду в Подмосковье

Москва, 14 апреля. На пруду в городе Егорьевск Московской области перевернулась лодка с рыбаками, один человек погиб, рассказали в пресс-службе регионального упрвления МЧС РФ.

Инцидент произошел в деревне Верейка 14 апреля. Один мужчина 1955 года рождения погиб, его знакомый 1977 года рождения был спасен и передан медикам скорой помощи. Его жизни ничто не угрожает.

Тело утонувшего рыбака извлекли из воды спасатели. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели человека.

Ранее сообщалось, что 14 апреля спасатели сняли с оторвавшейся льдины рыбаков у берегов Сахалина и в Хабаровском крае. Местных жителей попросили не выходить не лед.