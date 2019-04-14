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Собянин поздравил Воробьева с днем рождения

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Собянин поздравил Воробьева с днем рождения

Москва, 14 апреля. Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил с днем рождения губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом мэр Москвы написал в Twitter.

Сергей Собянин отметил, что работает и поддерживает дружеские отношения с Андреем Воробьевым уже несколько лет. Он пожелал подмосковному губернатору здоровья, тепла и любви в доме.

Воробьев возглавил регион после выборов в сентябре 2013 года, за него проголосовали более 78%. В прошлом году его переизбрали на второй срок. Воробьев набрал более 62% голосов.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области пригласил президента России Владимира Путина на открытие завода Mercedes.

Автор: Юлия Шелковенко
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