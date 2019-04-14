Военную технику для парада Победы доставят в Москву 20 апреля

Москва, 14 апреля. В московский район Хорошево-Мневники 19 апреля доставят из области военную технику для участия в параде Победы 9 мая. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

Прибытие техники для парада на Красной площади ожидается 20 апреля. На временную площадку из Алабино передислоцируют более сотни образцов.

Речь иет о ракетных комплексах «Ярс», ЗРК С-400, БТР «Бумеранг», самоходных ракетных комплексах «Корнет» и другой технике. Ранее сообщалось, что Петербург начал подготовку к параду Победы. Летчики ЗВО отрабатывают групповую слетанность.

Самолеты и вертолеты ЗВО примут участие в параде и пролетят над Дворцовой площадью. В этом году Россия отмечает 74-ю годовщину Победы.