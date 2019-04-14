ЦОДД предупредил москвичей о гололедице

Москва, 14 апреля. В столичном регионе прогрозируется гололед, поэтому водителям стоит воздержаться от поездок, сообщили в Центре организации дорожного движения.

В середине апреля погода в Москве испортилась, столбики термометров вновь показывают минусовую температуру. Днем температура воздуха незначительно повышается, поэтому на дорогах скользко.

Водителям следует держать дистанцию с другими транспортными средствами, на летней резине не стоит никуда ездить. Ранее сообщалось, что днем 14 апреля в некоторых районах столицы выпал снег, в ночь на понедельник снова ожидаются осадки.