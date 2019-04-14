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СК РФ начал проверку информации о нападении собаки на детей в Подмосковье

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СК РФ начал проверку информации о нападении собаки на детей в Подмосковье

Москва, 14 апреля. Следователи начали проверку информации о том, что собака породы алабай напала на девочку и подростка в Новой Москве, сообщили в пресс-службе московского управления СК РФ.

По данным СМИ, 12 апреля собака сбежала из коттеджа в деревне Ямонтово и напала на 12-летнюю девочку и 17-летнего юношу. Подростка госпитализировали, а юноше оказали медицинскую помощь на месте. О характере травм пострадавших не сообщается.

Правоохранители проводят доследственную проверку. 7 апреля собака той же породы сбежала из дома в Московской области и напала на девятилетнего школьника, пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке на школьника напал бездомный пес. Мальчик получил рваную рану руки.

Автор: Ирина Селезнева
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