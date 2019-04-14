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Один человек погиб, еще один ранен при стрельбе на трассе в Подмосковье

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Один человек погиб, еще один ранен при стрельбе на трассе в Подмосковье

Москва, 14 апреля. Неизвестный обстрелял двух мужчин в ходе конфликта на трассе в Московской области, один из них погиб, сообщили в областном ГСУ СК РФ.

На улице Лебедянской в автомобиле нашли тело 32-летнего иностранца с огнестрельным ранением брюшной полости. В московскую больницу с ранением головы поступил 36-летний знакомый погибшего.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия. По предварительным данным, в ночь на 14 апреля возле поселка Измайлово произошел конфликт между группой людей.

Неизвестный произвел не менее трех выстрелов. Следственные органы устанавливают обстоятельства убийства, назначена экспертиза.

Ранее сообщалось о потасовке на Кутузовском проспекте в Москве. Конфликт возле ночного привел к стрельбе.

Автор: Ирина Селезнева
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