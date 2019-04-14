Почти сто тысяч москвичей не смогут выехать за рубеж из-за долгов



Москва, 14 апреля. Приставы ограничили в выезде за рубеж почти 100 тысяч москвичей, сообщили в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

С начала 2019 года вынесли 93 тысячи постановлений о временном ограничении на выезд из России, общая сумма задолженности составила более 137 млрд рублей. Среди тех, кому ограничили выезд, неплательщики алиментов, их общая задолженность превысила 1,8 млрд рублей.

В 2018 году число должников составивило 96 тысяч рублей, а долги более 314 млрд рублей. В ведомстве отметили, что всем, кто покидает Россию, нужно проверить данные о задолженности.

Ранее в Петербурге провели акцию «Узнай о своих долгах». Судебные приставы объяснили туристам в аэропорту «Пулково», как узнать информацию о задолженности.

Судебные приставы Петербурга начали исполнительное производство в отношении экс-футболиста Александра Кержакова, который задолжал по алиментам 13 млн рублей.