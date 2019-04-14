Полиция задержала в Москве подозреваемого в серии краж из автомобилей

Москва, 14 апреля. Полиция Москвы задержала подозреваемого в серии краж из автомобилей, сообщили изданию в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В районе Ивановское неизвестный произвел кражи из четырех автомобилей. В правохранительные органы поступили соответствующие заявления от потерпевших.

Полиция задержала 24-летнего жителя Московской области. Мужчина вскрывал авто и похищал ценные вещи, а затем реализовывал их через других лиц. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Накануне водитель каршерингового автомобиля разбил несколько других машин, пытаясь уйти от преследования сотрудников ДПС.