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«Дни авангарда» пройдут в Москве с 19 по 26 апреля

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«Дни авангарда» пройдут в Москве с 19 по 26 апреля

Москва, 14 апреля. Городской фестиваль «Дни авангарда» пройдет с 19 по 26 апреля в российской столице, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Главной темой мероприятий выбрали «Искусство и власть». Москвичи смогут посмотреть различные спектакли, побывать на экскурсиях, лекциях, принять участие в мастер-классах.

Организаторы фестиваля связывают его идеи с творчеством поэта Владимира Маяковского, композитора Дмитрия Шостаковича, живописца Александра Родченко. Фестиваль откроется во Дворце культуры ЗИЛа.

Ранее сообщалось, что 13 апреля в Ботаническом саду МГУ открылся фестиваль цветов. Весна в столичном регионе началась с цветения сакуры, миндаля, яблони.

Автор: Ирина Селезнева
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