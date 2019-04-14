Директор «Лосиного острова» назвал причину пожара в подмосковном парке



Москва, 14 апреля. Пожарные ликвидировали возгорание порубочных остатков в нацпарке «Лосиный остров» в Московской области, сообщили в региональном главке МЧС РФ.

После ликвидации пожара экологи пять раз замерили воздух на содержание вредных веществ. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировали.

Пожар произошел под Балашихой вечером 13 апреля, никто не пострадал. Директор парка Игорь Сарафанов считает, что причиной возгорания мог стать поджог. Его слова приводит пресс-служба Минприпроды РФ.

По его словам, в парке проводились работы по очистке от сухостоя. Умершие деревья распилили и складировали вдоль дороги. Древесину могли облить горючей смесью и поджечь, сказал Сарафанов.

Ранее сообщалось, что 14 апреля произошел пожар рядом с Коптевским рынком в Москве. Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров, никто не пострадал.