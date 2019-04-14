Потасовка возле ночного клуба в Москве закончилась стрельбой

Москва, 14 апреля. На Кутузовском проспекте около ночного клуба в Москве предположительно произошла потасовка, которая закончилась стрельбой.

По предварительным данным, в конфликте участвовали 15 человек. Конфликтующий выстрелил в одного из своих оппонентов. Молодого человека госпитализировали, пишет РЕН ТВ.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, между двумя мужчинами произошла драка возле клуба. Очевидец инцидента попытался разнять дерущихся, но получил ранение ножом.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 апреля в Москве произошел пожар рядом с Коптевским рынком и в Балашихе.