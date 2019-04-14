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Сильный пожар произошел рядом с Коптевским рынком в Москве

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Сильный пожар произошел рядом с Коптевским рынком в Москве

Москва, 14 апреля. Спасатели потушили пожар в торговых павильонах возле Коптевского рынка в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. По данным спасателей, пожар потушили в 05.51. Информация о пострадавших уточняется.

Еще один пожар в ночь на 14 апреля произошел в национальном парке «Лосиный остров» в подмосковном городе Балашиха. Спасателям удалось потушить огонь на территории в тысячу квадратных метров.

Автор: Ирина Селезнева
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