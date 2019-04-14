ФАН публикует видео крупного пожара в «Лосином острове»

Москва, 14 апреля. Пожар произошел на территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области на площади 1 тыс. кв. м. Загорелись порубочные остатки и штабели с бревнами, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В настоящее время на месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России, пострадавших нет.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео, на котором можно увидеть текущую обстановку на месте ЧП. Вероятно, тушения огня будет продолжаться до утра.