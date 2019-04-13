Сильный пожар произошел в подмосковном парке «Лосиный остров»

Москва, 13 апреля. Пожар произошел на территории санитарной вырубки национального парка «Лосиный остров» в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что огнем охвачены порубочные остатки и штабеля с бревнами. Общая площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 30 человек и десять единиц техники. Очаг возгорания находится на расстоянии около километра от ближайших домов. При этом ветер дует в сторону жилых зданий, — передает газета «Известия».

Ранее стало известно о пожаре в гаражном комплексе в поселении Новофедоровское в Новой Москве. Инцидент произошел на Центральной улице в деревне Кузнецово. К тушению пожара привлекли 38 человек. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Кроме того, в МЧС объяснили детям, как следует действовать в случае пожара.