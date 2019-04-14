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Молодая девушка скончалась в «Пятерочке» в Москве, ФАН публикует видео с места ЧП

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Молодая девушка скончалась в «Пятерочке» в Москве, ФАН публикует видео с места ЧП

Москва, 14 апреля. Трагический инцидент произошел накануне вечером на юго-востоке Москвы: в продовольственном магазине «Пятерочка» скончалась молодая девушка. Как стало известно Федеральному агентству новостей, ЧП случилось в районе Кузьминки.

По предварительным данным, у девушки внезапно пошла кровь из носа, никто из находившихся в магазине не смог оказать ей помощь. Очевидцы вызвали скорую. Прибывшим на место медикам не удалось спасти пострадавшую.

ФАН публикует видео с места случившегося.

Автор: Тимур Румянцев
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