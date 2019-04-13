«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра

Москва, 13 апреля. В российской столице на 14 апреля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщили в Гидрометцентре России.

Ухудшение погоды прогнозируется с 09.00 14 апреля на 12 часов. Специалисты объявили «желтый» уровень погодной опасности в Воронежской и Тульской областях, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москве горожан ждет резкое потепление. Во второй половине недели осадков не ожидается, температура воздуха составит 18 градусов тепла.