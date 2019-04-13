Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра

512
0 Оставить комментарий

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра

Москва, 13 апреля. В российской столице на 14 апреля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщили в Гидрометцентре России.

Ухудшение погоды прогнозируется с 09.00 14 апреля на 12 часов. Специалисты объявили «желтый» уровень погодной опасности в Воронежской и Тульской областях, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москве горожан ждет резкое потепление. Во второй половине недели осадков не ожидается, температура воздуха составит 18 градусов тепла.

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров