Водитель каршеринга разбил несколько машин, пытаясь уйти от ДПС в Москве

Москва, 13 апреля. Водитель автомобиля каршеринга протаранил несколько машин, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Инцидент произошел на пересечении Шереметьевской улицы и 4-го проезда Марьиной рощи. Правоохранительные органы попросили документы для проверки.

Водитель попытался скрыться, но его задержали и доставили в отдел полиции, проводится проверка. Во время ухода от погони у автомобиля нарушителя отлетела передняя покрышка, пишет «Москва 24».

Ранее сообщалось, что в Новой Москве иномарка врезалась в КамАЗ, сильно пострадал водитель легкового автомобиля.