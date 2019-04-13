Более килограмма пороха нашли в квартире пенсионера в Москве

Москва, 13 апреля. В квартире дома на улице Фестивальная в Москве правоохранительные органы обнаружили свыше килограмма взрывчатых веществ.

Жилье принадлежит пенсионеру 1947 года рождения. Мужчина хранил порох и пороховые смеси. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти местного жителя приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно за хранение снарядов времен войны.