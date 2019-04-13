Синоптики пообещали резкое потепление в Москве

Москва, 13 апреля. Очередное потепление после снегопадов в Москве придет 18-21 апреля, рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Предстоящая неделя в московском регионе ожидается без осадков. В ночное время суток будут слабые отрицательные температуры или около нуля.

15 и 16 апреля днем температура воздуха составит 9-12 градусов тепла, а со второй половины недели станет теплей. Воздух прогреется до 18 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что 13 апреля в Ботаническом саду МГУ открылся фестиваль цветов. Также в столичном регионе готовятся к Пасхе.