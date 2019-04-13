Дворкович встретился с участниками «Тотального диктанта» в «Сколково»

Москва, 13 апреля. Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал участникам акции «Тотальный диктант» о том, что ошибки в любой деятельности неизбежны, но нужно стараться быть лучше.

В инновационном центре «Сколково» состоялась акция, посвященная русскому языку. На площадке технопарка присутствовали порядка 220 человек.

Дворкович рассказал, что во время работы в правительстве ежедневно получал десятки документов. Отсутствие запятых производили неприятное впечатление, даже если документ был составлен верно.

«Надо оставаться грамотным человеком, правильно говорящим и правильно пишущим», — сказал он.

Ранее Федеральное агентствно новостей сообщило, что в РГГУ текст диктанта прочтет рэпер Noize MC.