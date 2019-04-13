СМИ сообщили о задержании юриста Пятницкого за стрельбу в Москве

Москва, 13 апреля. На Цветном бульваре вечером 12 апрела произошла стрельба. Полиция задержала юриста и общественника Павла Пятницкого, возле его автомобиля были найдены гильзы.

Уголовное дело возбудили по факту стрельбы из травматического пистолета. Позднее в Сети появилось видео из патрульного автомобиля с участием Пятницкого.

По словам источника РИА Новости, Пятницкий стрелял, находясь в своем автомобиле Ford, его задержали.

Предположительно, мужчина был в нетрезвом состоянии. Юрист хотел доказать своим подписчикам, что находится в машине полиции. Он стал нажимать на кнопки, включая сирену.

Полицейский попросил Пятницкого сидеть спокойно и не заставлять его применять спецсредства, передает «Пятый канал». Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе в подмосковном Домодедово.