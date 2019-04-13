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Похолодание с мокрым снегом придет в Москву 14 апреля

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Похолодание с мокрым снегом придет в Москву 14 апреля

Москва, 13 апреля. Зима не хочет покидать Москву. По прогнозам синоптиков, 14 апреля будет снежным и пасмурным, небо затянут облака, пишут «Метеоновости».

Мокрый снег ожидается в воскресенье, осадки будут идти до понедельника. Высота снежного покрова превысит 2 сантиметра. Однако похолодание в столичном регионе будет недолгим. Воздух прогреется уже 16 апреля, в Москву снова придет весна.

Днем 13 апреля столбики термометров поднимутся до отметки 7-10 градусов тепла, в Подмосковье — 4-9 градусов тепла. Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду МГУ стартовал фестиваль цветов. Горожанам покажут сотни тысяч тюльпанов, сирень, цветы плодовых деревьев.

Автор: Ирина Селезнева
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