Noize MC прочтет текст «Тотального диктанта» в РГГУ

Москва, 13 апреля. Российская столица стала лидером по количеству площадок для проведения акции «Тотальный диктант», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В этом году проверить свои знания по русскому языку смогут в 80 точках. Среди них Московский зоопарк, аэропорт «Домодедово» и станция метро «Деловой центр».

Вузы также традиционно принимают участие во всероссийской акции. Так на площадке Российского государственного гуманитарного университета текст прочтет известный рэпер Noize MC.

Одна из участниц акции, дизайнер Мария Крыженкова, наконец решилась написать диктант по русскому языку. Девушка готовилась к диктанту и смотрела материалы прошлых лет.

«Я давно закончила школу, и это действительно возможность оценить те знания, которые остались», — призналась Мария.

Цель акции, которую вперые провели в Новосибирске 15 лет назад, убедить россиян, что грамотность необходима всем. С каждым годом акция привлекает все больше людей, в том числе актеров, ученых, артистов и музыкантов.