Эксперты подсчитали, сколько времени москвич зарабатывает на завтрак
Москва, 13 апреля. Жителю Москвы необходимо потратить 10,6 минуты на то, чтобы заработать на завтрак, пишет Bloomberg. Утренний рацион включает стакан молока, одно яйцо, два кусочка хлеба и фрукты.
Речь идет о ежедневном доходе москвича в размере 2 тысяч рублей, об этом говорится в «Индексе завтрака». При этом петербуржцу нужно почти 15 минут, чтобы заработать на завтрак. Его ежедневный доход составляет 1,4 тысячи рублей.
В городах Европы, чтобы купить завтрак, нужно поработать 3-5 минут. В Китае сотрудник зарабатывает на утренний рацион в течение 30 минут.
Ранее сообщалось, что диетологи нашли самую полезную кашу. Ей оказалась обыкновенная овсянка, которая способна помочь людям с гипертонией. Эксперты считают, что идеальный завтрак должен включать овсяную кашу с молоком, но от сладких добавок к ней стоит отказаться.