Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Водитель Chevrolet серьезно пострадал в ДТП с КамАЗом в Новой Москве

54
0 Оставить комментарий

Водитель Chevrolet серьезно пострадал в ДТП с КамАЗом в Новой Москве

Москва, 13 апреля. На Варшавском шоссе в Новой Москве произошло ДТП с участием КамАЗ и легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авария произошла у деревни Кресты в 12.30. КамАЗ столкнулся с Chevrolet. Водитель иномарки тяжело пострадал, его срочно госпитализировали.

На месте ДТП находятся оперативные службы, правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что в Дагестане погибли три человека и пять получили травмы различной степени тяжести при столкновении двух легковушек.

Автор: Ирина Селезнева
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров