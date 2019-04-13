Водитель Chevrolet серьезно пострадал в ДТП с КамАЗом в Новой Москве

Москва, 13 апреля. На Варшавском шоссе в Новой Москве произошло ДТП с участием КамАЗ и легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авария произошла у деревни Кресты в 12.30. КамАЗ столкнулся с Chevrolet. Водитель иномарки тяжело пострадал, его срочно госпитализировали.

На месте ДТП находятся оперативные службы, правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что в Дагестане погибли три человека и пять получили травмы различной степени тяжести при столкновении двух легковушек.